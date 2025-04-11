FT: посол США на Украине покинет свой пост из-за разногласий с политикой Трампа
Посол США в Киеве Бриджит Бринк уйдет в отставку из-за политических разногласий с администрацией президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники газеты рассказали, что ее уход также связан с ухудшением рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но это не является основной причиной ее отставки.
По словам источников FT, Бринк подверглась давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа. Собеседники газеты сообщили, что они сомневались в ее готовности поддержать нынешнюю стратегию в отношении Украины.
Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс подтвердила отставку Бринк, заявив, что она «возвращается домой». Как сообщает телеканал CBS News, Бринк официально еще не подала заявление об отставке. Один из официальных представителей США назвал среди причин ее ухода личные обстоятельства и кадровые решения, включая увольнения в USAID.