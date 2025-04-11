FT: посол США на Украине покинет свой пост из-за разногласий с политикой Трампа

Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс подтвердила отставку Бринк, заявив, что она «возвращается домой». Как сообщает телеканал CBS News, Бринк официально еще не подала заявление об отставке. Один из официальных представителей США назвал среди причин ее ухода личные обстоятельства и кадровые решения, включая увольнения в USAID.