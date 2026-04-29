Дмитриев предложил Швеции попросить авиатопливо у России
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил Швеции обраться к России за авиатопливом. Об этом он написал в соцсети X.
«Искупите свою вину и попросите у России авиатопливо», – сказал Дмитриев, комментируя новость, что Швеция предупредила о потенциальной нехватке авиационного топлива.
24 апреля Дмитриев порекомендовал премьер-министру Польши Дональду Туску обеспечить страну запасами авиатоплива, чтобы в будущем прилететь в Россию для просьбы об энергоресурсах. Так он отреагировал на публикацию Туска, что на неформальной встрече лидеров Европейского совета – глав государств ЕС – «нет русских». Польский премьер заявил, что чувствует от этого «огромное облегчение».
19 апреля Дмитриев обращал внимание, что европейские страны начали осторожно реагировать на крупнейший энергокризис с опозданием в месяц. Тогда он комментировал новость о том, что правительство Нидерландов вводит в действие первую фазу плана по преодолению энергокризиса. Такие решения означают, что топливные рынки уже деформированы, но острого дефицита энергоносителей пока нет.