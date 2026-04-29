«Единая Россия» может набрать не менее 55% голосов на выборах в Госдуму
«Единая Россия» наберет не менее 55% голосов избирателей по итогам выборов в Госдуму в сентябре, говорится в докладе «На старте думской кампании: базовые тренды, "новые колеблющиеся", предварительный прогноз» (есть у «Ведомостей»). Его подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое возглавляет член экспертного совета «Единой России», политолог Дмитрий Орлов.
В докладе отмечается, что результат «Единой России» зафиксируется в коридоре 54–57% голосов. Вторую и третью строчки займут, согласно политологам, КПРФ с 13–15% и ЛДПР с 11–13% голосов.
Эксперты также оценили возможные результаты партий по одномандатным округам. Они предположили, что «Единая Россия» выиграет 192–205 округов из 225, КПРФ получит 7–10 округов, «Справедливая Россия» – 4–7 округов. Еще по 2-4 округа должны взять ЛДПР и «Новые люди», самовыдвиженцам достанутся 4–6 округов.
28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности выборов. Он призвал уделить повышенное внимание безопасности голосования, особенно в приграничных регионах, где сохраняется напряженная обстановка. Глава государства также указал на важность создания условий для участия в выборах военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Отдельное внимание он поручил уделить защите цифровой инфраструктуры, включая системы Центризбиркома, от внешнего вмешательства.