«Единая Россия» может набрать не менее 55% голосов на выборах в Госдуму

28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности выборов. Он призвал уделить повышенное внимание безопасности голосования, особенно в приграничных регионах, где сохраняется напряженная обстановка. Глава государства также указал на важность создания условий для участия в выборах военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Отдельное внимание он поручил уделить защите цифровой инфраструктуры, включая системы Центризбиркома, от внешнего вмешательства.