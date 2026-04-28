Путин провел совещание по обеспечению безопасности выборов. Главное

Путин провел совещание по обеспечению безопасности выборов. ГлавноеПрезидент рассказал о террористических угрозах со стороны Киева на фоне ситуации в Туапсе
Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности выборов. На нем он обозначил основные угрозы и приоритеты государства. «Ведомости» собрали ключевые заявление президента.
Об Украине и безопасности в России
Путин заявил о росте террористических угроз со стороны Украины. Президент отметил, что украинская сторона «перешла к открыто террористическим методам» на фоне неспособности остановить продвижение российских войск.
По его словам, в предвыборный период такие угрозы могут усилиться, поэтому силовым ведомствам необходимо действовать «самым решительным образом». Путин отметил, что Украина не проводит выборы под предлогом военного положения, но пытается препятствовать их организации в новых регионах России.
Говоря о ситуации в Туапсе после обстрела вооруженных сил Украины в ночь на 28 апреля, Путин сообщил, что серьезных угроз там нет, но удары по энергетическим объектам могут иметь экологические последствия.
О проведении выборов
Путин призвал уделить повышенное внимание обеспечению безопасности голосования, особенно в приграничных регионах, где сохраняется напряженная обстановка.
Также глава государства указал на важность создания условий для участия в выборах военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Отдельное внимание он поручил уделить защите цифровой инфраструктуры, включая системы Центризбиркома, от внешнего вмешательства.
Об экономике
Президент отметил, что выполнение задач в сфере обороны напрямую зависит от состояния российской экономики.
Он подчеркнул важность стабильной работы всех жизненно важных сервисов, обеспечивающих функционирование государства и комфорт граждан.
О работе бизнеса
Путин вновь заявил о необходимости обеспечивать законные права и интересы отечественного бизнеса.
Он отметил, что большинство российских предпринимателей занимает патриотическую позицию, поддерживает военнослужащих и участвует в развитии страны.
По его словам, государству важно выстраивать партнерские отношения с бизнесом и создавать условия для его стабильной работы.