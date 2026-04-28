Путин провел совещание по обеспечению безопасности выборов. Главное

Путин заявил о росте террористических угроз со стороны Украины. Президент отметил, что украинская сторона «перешла к открыто террористическим методам» на фоне неспособности остановить продвижение российских войск.

По его словам, в предвыборный период такие угрозы могут усилиться, поэтому силовым ведомствам необходимо действовать «самым решительным образом». Путин отметил, что Украина не проводит выборы под предлогом военного положения, но пытается препятствовать их организации в новых регионах России.