Израиль ввел санкции против краудфандинговой кампании флотилии «Сумуд»
Израиль ввел санкции против краудфандинговой кампании, организованной «Глобальной флотилией помощи» (Global Sumud Flotilla, GSF). Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что она «была создана террористической организацией «Хамас» в сотрудничестве с другими международными организациями под видом флотилии гуманитарной помощи», передает The Times of Israel.
Ожидается, что флотилия, в которую входит около 100 судов и 1000 участников из разных стран, достигнет берегов Газы в ближайшие выходные. Военно-морские силы Израиля готовятся к ее перехвату, как и в случае с предыдущими миссиями активистов.
«Введение санкций в отношении краудфандинговой кампании является важным шагом в борьбе с источниками финансирования флотилии», – говорится в заявлении Каца.
По словам министра, ограничения «призваны удержать спонсоров от сотрудничества с террористической организацией».
В октябре 2025 г. в Турцию депортировали 137 участников флотилии «Сумуд», планировавших доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. В число депортированных попали граждане США, Италии, Великобритании, Иордании, Кувейта, Ливии, Алжира, Мавритании, Малайзии, Бахрейна, Марокко, Швейцарии, Туниса и Турции. Израильская сторона утверждала, что их истинной целью была «провокация на службе “Хамасу”, а не гуманитарная помощь».