Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL66,2-1,63%CNY Бирж.00%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,53+0,05%RGBITR779,62+0,08%
Политика

Дмитриев обратил внимание на «черную метку» от США для Мерца

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца новость о том, что Вашингтон изучает возможность сокращения численности войск в ФРГ. Свое мнение Дмитриев высказал в соцсети X.

«Черная метка для борющегося за выживание Мерца», – написал он, комментируя соответствующий пост президента США Дональда Трампа в TruthSocial.

30 апреля глава Белого дома сообщил, что США изучают и анализируют возможность сокращения численности войск в Германии. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

28 апреля Трамп раскритиковал Мерца за его высказывания по иранской ядерной программе. По словам американского лидера, канцлер ФРГ «не знает, о чем говорит». За сутки до этого, 27 апреля, Мерц заявил, что разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана. Он отметил, что сторонам не удалось в короткие сроки принять решение по ситуации вокруг Ирана, на что изначально рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив. Канцлер тогда подчеркнул, что Европа намерена активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь