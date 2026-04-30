Дмитриев обратил внимание на «черную метку» от США для Мерца

28 апреля Трамп раскритиковал Мерца за его высказывания по иранской ядерной программе. По словам американского лидера, канцлер ФРГ «не знает, о чем говорит». За сутки до этого, 27 апреля, Мерц заявил, что разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана. Он отметил, что сторонам не удалось в короткие сроки принять решение по ситуации вокруг Ирана, на что изначально рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив. Канцлер тогда подчеркнул, что Европа намерена активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.