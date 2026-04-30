Пезешкиан: морская блокада США угрожает всему миру
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что морская блокада страны противоречит интересам государств Персидского залива и не поможет США достичь своих целей в отношении Тегерана. Слова иранского лидера передает его пресс-служба.
Он считает, что враги Ирана скорректировали свой подход, прибегнув к стратегии морской блокады и ограничения работы морских торговых путей «в качестве нового инструмента давления на правительство и народ Ирана».
«Любая попытка ввести морскую блокаду и ограничения противоречит международному праву, интересам стран региона, глобальному миру и стабильности и не будет иметь никакого эффекта», – сказал Пезешкиан (цитата по ТАСС).
29 апреля Press TV сообщал со ссылкой на высокопоставленный источник Ирана, что Тегеран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. Тогда же The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана.