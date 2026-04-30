Песков: Россия не предлагала своего решения ядерного вопроса Ирана
Москва не предлагала создать механизм, аналогичный Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, это не так», – ответил представитель Кремля на вопрос о предложениях РФ по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы.
СВПД был заключен в 2015 г. Его участниками стали Иран и группа государств, известная как 5+1 (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия). Целью было ограничение иранской ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие санкций с Тегерана.