Песков: Россия не предлагала своего решения ядерного вопроса Ирана

СВПД был заключен в 2015 г. Его участниками стали Иран и группа государств, известная как 5+1 (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия). Целью было ограничение иранской ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие санкций с Тегерана.