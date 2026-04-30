Песков: Россия предложила перемирие только на один день
Перемирие со стороны России предложено только на День Победы. Об этом этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, пока речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент [РФ Владимир Путин]», – сказал он.
Для однодневного прекращения огня необходимо решение президента, в Кремле пообещали его обнародовать.
Накануне Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом объявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп поддержал эту инициативу.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день сообщил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии на период празднования Дня Победы. Он сообщил, что украинская сторона предлагает прекратить огонь в долгосрочной перспективе, гарантировать безопасность для людей и продолжительный мир.