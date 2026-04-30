Каллас: ЕС не вернется к прежним отношениям с РФ по завершению боев на Украине
Брюссель не вернется к обычному ведению дел Москвой после окончания конфликта на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит [конфликт] на Украине», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Каллас сообщила, что дополнительные санкции, международная изоляция и запрет на въезд в ЕС для российских бывших солдат являются «ключевыми элементами» ответа на продолжающиеся боевые действия.
24 апреля Каллас призвала пересмотреть «красные линии» по санкциям против России. По ее словам, европейские лидеры активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций.
За день до этого ЕС утвердил 20-й пакет рестрикций против Москвы. Меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Евросоюз расширил санкции против перевозок российской нефти, включив в черный список 46 танкеров. Общее число таких судов достигло 632.