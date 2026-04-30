Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,976+0,59%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,12+0,66%RTSI1 119,03+0,76%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Политика /

В центре Лондона установили статую с подписью Бэнкси

В центре Лондона появилась новая работа уличного художника Бэнкси – статуя идущего мужчины с флагом, закрывающим ему лицо. Объект установлен на улице Ватерлоо-плейс в районе Вестминстер, сообщает BBC.

На постаменте статуи нанесена подпись художника, а позднее его представители подтвердили авторство. По их данным, статую установили рано утром 29 апреля, а днем 30 апреля Бэнкси опубликовал видео с ней в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Работа изображает человека, который, ослепленный флагом, находится на грани падения.

Ведущий радиопрограмм BBC «История Бэнкси» Джеймс Пик назвал инсталляцию «блестящим комментарием». По его словам, фигура символизирует самонадеянного человека, лишенного обзора из-за флага, что ведет его к падению. Он также подчеркнул, что Бэнкси категорически не приемлет крайний национализм. Ведущий удивлен тем, как художнику удалось преодолеть все меры безопасности и установить огромную статую в центре столицы.

Работы Бэнкси регулярно вызывают широкий общественный резонанс. В сентябре 2025 г. его граффити на фасаде Королевского судебного двора в Лондоне было удалено спустя несколько дней после появления – на рисунке был изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего. Полиция тогда начала расследование по факту повреждения объекта исторического наследия.

13 марта журналисты Reuters раскрыли личность художника Бэнкси. По их данным, его настоящее имя – Робин Ганнингем. Агентство утверждало, что обнаружило рукописное признание в правонарушении 2000 г., подписанное этим именем.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте