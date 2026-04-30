В центре Лондона установили статую с подписью Бэнкси
В центре Лондона появилась новая работа уличного художника Бэнкси – статуя идущего мужчины с флагом, закрывающим ему лицо. Объект установлен на улице Ватерлоо-плейс в районе Вестминстер, сообщает BBC.
На постаменте статуи нанесена подпись художника, а позднее его представители подтвердили авторство. По их данным, статую установили рано утром 29 апреля, а днем 30 апреля Бэнкси опубликовал видео с ней в своем аккаунте в Instagram
Ведущий радиопрограмм BBC «История Бэнкси» Джеймс Пик назвал инсталляцию «блестящим комментарием». По его словам, фигура символизирует самонадеянного человека, лишенного обзора из-за флага, что ведет его к падению. Он также подчеркнул, что Бэнкси категорически не приемлет крайний национализм. Ведущий удивлен тем, как художнику удалось преодолеть все меры безопасности и установить огромную статую в центре столицы.
Работы Бэнкси регулярно вызывают широкий общественный резонанс. В сентябре 2025 г. его граффити на фасаде Королевского судебного двора в Лондоне было удалено спустя несколько дней после появления – на рисунке был изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего. Полиция тогда начала расследование по факту повреждения объекта исторического наследия.
13 марта журналисты Reuters раскрыли личность художника Бэнкси. По их данным, его настоящее имя – Робин Ганнингем. Агентство утверждало, что обнаружило рукописное признание в правонарушении 2000 г., подписанное этим именем.