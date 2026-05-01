Главная / Политика /

Премьер Словакии Фицо отработал ночную смену грузчиком в пекарне

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел ночную смену в пекарне, выполняя работу грузчика. На такой шаг он решился в честь Дня труда.

«Готово! Ночная смена успешно завершена, выпечка разных видов развезена, работа закончена», – написал Фицо в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что в этот день особенно ощущается ценность труда и ремесла.

Политик участвовал в развозке продукции пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу. Он сопровождал водителя, занимался погрузкой и доставкой заказов клиентам. По его словам, это позволило пообщаться с работниками и обсудить различные темы – от спорта до политики.

Фицо уже не впервые проводит такие акции. В ночь на 1 мая 2024 г. он отработал восьмичасовую смену на заводе ZKW Slovakia, где собирают автокомпоненты. Тогда премьер отмечал высокую физическую нагрузку ночного труда и подчеркивал необходимость сбалансировать режимы работы.

18 апреля Фицо сообщал, что Литва и Латвия не разрешат пролет его самолета через свое воздушное пространство на праздничные мероприятия ко Дню Победы в России. Он заявлял, что в таком случае будет выбран альтернативный маршрут, как это было сделано в 2025 г.

