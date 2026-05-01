Фицо: в кулуарах в Брюсселе меня расспрашивают о встречах с Путиным

До этого Фицо анонсировал визит в Россию на мероприятия ко Дню Победы. 29 апреля эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Но 18 апреля премьер Словакии сообщил, что Литва и Латвия не разрешат пролет его самолета через свое воздушное пространство. По его словам, в этом случае будет выбран альтернативный маршрут, как это уже происходило в 2025 г.