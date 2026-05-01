Фицо: в кулуарах в Брюсселе меня расспрашивают о встречах с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что европейские политики в Брюсселе интересуются содержанием его встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава правительства заявил в беседе со студентами, фрагмент видеозаписи опубликован в Telegram-канале Clash Report.
«Я встречаюсь с Путиным, все меня критикуют, а когда я возвращаюсь, то все в кулуарах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал», – сказал Фицо в беседе со студентами. Он задался вопросом, почему бы Брюсселю не вести самостоятельно диалог с Москвой.
До этого Фицо анонсировал визит в Россию на мероприятия ко Дню Победы. 29 апреля эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Но 18 апреля премьер Словакии сообщил, что Литва и Латвия не разрешат пролет его самолета через свое воздушное пространство. По его словам, в этом случае будет выбран альтернативный маршрут, как это уже происходило в 2025 г.
30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно оценивает действия европейских стран, препятствующих поездкам их граждан в Россию. «Это, вы знаете, такое ребячество, наверно, со знаком минус», – сказал он.