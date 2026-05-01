Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с Каллас
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой внешней политики Европейского союза Кайей Каллас. Об этом сообщает Merh.
Отмечается, что стороны обсудили последние региональные и международные события, а также обменялись мнениями по актуальной повестке.
14 апреля Каллас заявила, что Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе и выступает против ограничений судоходства. «Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США», – сказала она в интервью BBC. По словам Каллас, ЕС считает важным сохранять свободу навигации на маршруте, который исторически был открыт для всех.
Глава европейской дипломатии призвала искать дипломатическое решение конфликта «на основе взаимного уважения», а также подчеркнула необходимость подключения к переговорам стран Персидского залива. ЕС, по ее словам, готов участвовать в стабилизации ситуации после прекращения боевых действий и снижения угроз безопасности.