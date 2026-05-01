Депутат из правящей партии Японии посетит Москву
Депутат верхней палаты парламента Японии, представитель правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
«Информация была получена официальным путем от японской стороны», – отметили в ведомстве.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в ходе визита Судзуки будет принят в МИД России, а остальные детали программы находятся в проработке.
24 апреля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что с российским коллегой Сергеем Лавровым у него сложились доверительные отношения. Глава японского МИДа подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы разрешить существующие вопросы между сторонами.