Депутат из правящей партии Японии посетит Москву

24 апреля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что с российским коллегой Сергеем Лавровым у него сложились доверительные отношения. Глава японского МИДа подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы разрешить существующие вопросы между сторонами.