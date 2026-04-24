Глава МИД Японии рассказал об отношениях с Лавровым
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что с российским коллегой Сергеем Лавровым у него сложились доверительные отношения. Об этом он рассказал в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Мотэги напомнил, что в декабре 2019 г. он посетил Москву, где состоялись продолжительные переговоры с Лавровым.
«Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава японского МИД подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы разрешить существующие вопросы между сторонами. По словам Мотэги, Япония хотела бы сдвинуть диалог с Россией с мертвой точки. Он напомнил, что после начала конфликта с Украиной отношения Москвы и Токио оказалось в сложном состоянии, что вызывает большое сожаление.
В конце 2025 г. премьер-министр Японии Санаэ Такаити через Судзуки передала послание президенту РФ Владимиру Путину. Оно, по данным бывшего главного аналитика японского МИДа Масару Сато, включало в себя две мысли: Япония по-прежнему считает важными отношения с Россией и в Токио ждут скорого прекращения огня на Украине.