Reuters: крупнейшая криптобиржа Ирана использовалась для обхода санкций США

Ведомости

Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex использовалась для обхода западных санкций и вывода средств за пределы традиционной финансовой системы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков.

По информации агентства, через платформу проходили операции, связанные с находящимися под санкциями структурами, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Биржа, по оценкам, обрабатывает до 70% криптовалютных транзакций в стране и выступает ключевым звеном в альтернативной финансовой системе.

Reuters также выяснило, что Nobitex была основана братьями из влиятельной семьи Харрази, связанной с высшим руководством Ирана. При этом они использовали другую фамилию, не афишируя свое происхождение.

Собеседники агентства и данные блокчейн-аналитики указывают, что платформа могла использоваться для перевода средств союзникам Ирана за рубежом в обход ограничений. По разным оценкам, объем таких операций составляет от десятков до сотен миллионов долларов.

В Nobitex отвергли обвинения в связях с государством, заявив, что компания не сотрудничает с властями. Как отмечает Reuters, несмотря на масштаб деятельности, биржа до сих пор не подпала под санкции США и их союзников.

