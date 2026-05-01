Reuters: крупнейшая криптобиржа Ирана использовалась для обхода санкций США
Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex использовалась для обхода западных санкций и вывода средств за пределы традиционной финансовой системы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков.
По информации агентства, через платформу проходили операции, связанные с находящимися под санкциями структурами, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Биржа, по оценкам, обрабатывает до 70% криптовалютных транзакций в стране и выступает ключевым звеном в альтернативной финансовой системе.
Reuters также выяснило, что Nobitex была основана братьями из влиятельной семьи Харрази, связанной с высшим руководством Ирана. При этом они использовали другую фамилию, не афишируя свое происхождение.
Собеседники агентства и данные блокчейн-аналитики указывают, что платформа могла использоваться для перевода средств союзникам Ирана за рубежом в обход ограничений. По разным оценкам, объем таких операций составляет от десятков до сотен миллионов долларов.
В Nobitex отвергли обвинения в связях с государством, заявив, что компания не сотрудничает с властями. Как отмечает Reuters, несмотря на масштаб деятельности, биржа до сих пор не подпала под санкции США и их союзников.