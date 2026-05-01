Макрон: было бы «шикарно», если бы в США говорили по-французски

27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США. 29 апреля в своей речи в конгрессе США британский король обратил внимание на важность «особых отношений» между странами. Это был первый за почти 20 лет государственный визит британского монарха в Штаты, в последний раз мероприятие такого уровня проводилось в 2007 г., когда в Вашингтон приезжала королева Елизавета II.