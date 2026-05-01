Политика

Макрон: было бы «шикарно», если бы в США говорили по-французски

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил шутку короля Великобритании Карла III, которую он произнес на ужине в Белом доме. Он репостнул видеофрагмент выступления монарха себе на страницу в соцсети Х.

Карл III комментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что без Вашингтона европейцы говорили бы на немецком и немного на японском языках. Король Великобритании заметил, что, если бы не Лондон, американцы разговаривали бы только на французском.

«Это было бы шикарно!» – написал Макрон.

Французская колонизация Северной Америки началась в XVI и продолжалась до XVIII века. За этот период французы основали такие города, как Квебек и Монреаль в Канаде, Батон-Руж, Детройт, Мобил, Новый Орлеан и Сент-Луис в США, Порт-о-Пренс и Кап-Аитьен на Гаити. Они также колонизировали острова Карибского моря. Гваделупа и Мартиника и сейчас находятся под контролем Парижа.

27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США. 29 апреля в своей речи в конгрессе США британский король обратил внимание на важность «особых отношений» между странами. Это был первый за почти 20 лет государственный визит британского монарха в Штаты, в последний раз мероприятие такого уровня проводилось в 2007 г., когда в Вашингтон приезжала королева Елизавета II.

