Дмитриев: тарифы Трампа и кризис – смертельный удар по промышленности ЕС
Пошлины США на ввоз легковых автомобилей и грузовиков из стран Евросоюза и продолжающийся энергетический кризис наносит смертельный удар по промышленному сектору Евросоюза. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Так Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на европейские автомобили и грузовики до 25%.
«25%-ный тариф на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом – это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору Евросоюза», – написал Дмитриев.
1 мая Трамп в Truth Social объявил о повышении тарифов на следующей неделе в ответ на несоблюдение ЕС, как он утверждает, торговой сделки. При этом американский лидер подчеркнул, что пошлина не будет взиматься, если европейские компании производят автомобили и грузовики на заводах в США.
«Многие автозаводы и заводы грузовых автомобилей в настоящее время (считается в России иноагентом) строятся, инвестиции составляют более $100 млрд – рекорд в истории автомобилестроения. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются – ничего подобного тому, что происходит сегодня в Америке, еще никогда не было!» – написал Трамп.
30 апреля президент США заявил, что решил отменить тарифы на шотландский виски после визита короля и королевы Великобритании Карла III и Камиллы в Вашингтон.