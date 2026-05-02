Дмитриев: тарифы Трампа и кризис – смертельный удар по промышленности ЕС

1 мая Трамп в Truth Social объявил о повышении тарифов на следующей неделе в ответ на несоблюдение ЕС, как он утверждает, торговой сделки. При этом американский лидер подчеркнул, что пошлина не будет взиматься, если европейские компании производят автомобили и грузовики на заводах в США.