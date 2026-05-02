Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%BISVP10,22-2,29%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,9+0,18%RGBITR782,94+0,29%
Главная / Политика /

Дмитриев: тарифы Трампа и кризис – смертельный удар по промышленности ЕС

Ведомости

Пошлины США на ввоз легковых автомобилей и грузовиков из стран Евросоюза и продолжающийся энергетический кризис наносит смертельный удар по промышленному сектору Евросоюза. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Так Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на европейские автомобили и грузовики до 25%.

«25%-ный тариф на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом – это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору Евросоюза», – написал Дмитриев.

1 мая Трамп в Truth Social объявил о повышении тарифов на следующей неделе в ответ на несоблюдение ЕС, как он утверждает, торговой сделки. При этом американский лидер подчеркнул, что пошлина не будет взиматься, если европейские компании производят автомобили и грузовики на заводах в США.

«Многие автозаводы и заводы грузовых автомобилей в настоящее время (считается в России иноагентом) строятся, инвестиции составляют более $100 млрд – рекорд в истории автомобилестроения. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются – ничего подобного тому, что происходит сегодня в Америке, еще никогда не было!» – написал Трамп.

30 апреля президент США заявил, что решил отменить тарифы на шотландский виски после визита короля и королевы Великобритании Карла III и Камиллы в Вашингтон.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её