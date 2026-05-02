Румыния подняла F-16 из-за дронов у границы с Украиной
Два истребителя F-16 румынских ВВС были подняты по тревоге после обнаружения группы из двадцати беспилотников вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает министерство национальной обороны Румынии.
По данным ведомства, российские дроны были замечены в районе украинского города Измаил, расположенного в непосредственной близости от границы с Румынией.
Истребители F-16, несущие боевое дежурство по охране воздушного пространства (Полиция воздуха), взлетели около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти. Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение одного из беспилотников в воздушное пространство Румынии в районе Килийского гирла, после чего дрон продолжил движение в сторону Измаила.
Национальный военный командный центр Румынии уведомил спасательные службы о необходимости оповещения населения на севере уезда Тулча. В 02:03 было направлено сообщение через систему RO-Alert. Воздушная тревога была отменена в 02:50.
25 апреля обломки беспилотника повредили линию электропередачи и хозпостройку в городе Галац на юго-востоке Румынии. Фрагменты второго беспилотника также были найдены в городе Тулча на юго-востоке Румынии. Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Москву. МИД Румынии вызвал посла РФ Владимира Липаева по поручению министра иностранных дел страны Оана Цойу.