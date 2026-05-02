Румыния подняла F-16 из-за дронов у границы с Украиной

Истребители F-16, несущие боевое дежурство по охране воздушного пространства (Полиция воздуха), взлетели около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти. Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение одного из беспилотников в воздушное пространство Румынии в районе Килийского гирла, после чего дрон продолжил движение в сторону Измаила.