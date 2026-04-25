В Румынии обнаружили обломки еще одного дрона
Фрагменты второго беспилотника найдены в городе Тулча на юго-востоке Румынии. Об этом сообщило минобороны страны.
25 апреля оборонное ведомство Румынии объявило, что обломки БПЛА повредили линию электропередачи и хозпостройку в городе Галац. В результате инцидента никто не пострадал. Два истребителя Eurofighter Typhoon – часть британской миссии по патрулированию воздушного пространства страны – поднимались по тревоге для наблюдения за атакой с воздуха.
Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Москву. МИД Румынии вызвал посла РФ Владимира Липаева по поручению министра иностранных дел страны Оана Цойу.
Румыния является членом НАТО и Европейского союза. У страны есть 650-километровая сухопутная граница с Украиной.