В Румынии обломки дрона повредили ЛЭП

Ведомости

Обломки беспилотника повредили линию электропередачи и хозпостройку в городе Галац на юго-востоке Румынии, пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны страны. По сообщению ведомства, пострадавших нет.

Румыния, являющаяся членом как НАТО, так и Европейского союза, имеет 650-километровую сухопутную границу с Украиной. Хотя обломки дронов регулярно падали на территории Румынии, 25 апреля имущество было повреждено впервые.

Два истребителя Eurofighter Typhoon – часть британской миссии по патрулированию воздушного пространства Румынии – были подняты по тревоге для наблюдения за атакой с воздуха, что является стандартной процедурой. Жителям соседнего уезда Тулча также было рекомендовано укрыться.

12 марта президент Румынии Никушор Дан заявил, что Украина и Румыния договорились о производстве беспилотников на румынской территории. Соответствующее соглашение было подписано в рамках декларации о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в энергетической сфере.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте