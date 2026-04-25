МИД Румынии вызвал посла России после падения дрона

25 апреля минобороны Румынии объявило, что обломки дрона повредили линию электропередачи и хозпостройку в Галаце. Пострадавших в результате инцидента не было. Хотя обломки БПЛА регулярно падали на территории страны, в этот день имущество было повреждено впервые.