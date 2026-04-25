Политика

МИД Румынии вызвал посла России после падения дрона

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева после падения беспилотника в городе Галац на юго-востоке страны. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вызвать российского дипломата поручила министр иностранных дел Румынии Оана Цойу.

25 апреля минобороны Румынии объявило, что обломки дрона повредили линию электропередачи и хозпостройку в Галаце. Пострадавших в результате инцидента не было. Хотя обломки БПЛА регулярно падали на территории страны, в этот день имущество было повреждено впервые.

Два истребителя Eurofighter Typhoon – часть британской миссии по патрулированию воздушного пространства Румынии – были подняты по тревоге для наблюдения за атакой с воздуха.

Румыния является членом НАТО и Европейского союза. У страны есть 650-километровая сухопутная граница с Украиной.

Отвлекает реклама?