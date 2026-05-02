Politico: Трампу важнее критиковать и наказывать Европу, чем работать с ней

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп сейчас больше заинтересован в том, чтобы критиковать и, возможно, даже наказывать европейские державы, чем в сотрудничестве. Об этом пишет Politico.

29 апреля Трамп жестко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца в социальных сетях, шокировал Пентагон угрозой сократить присутствие американских войск в трех европейских странах и провел продолжительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о кратковременном прекращении огня без консультаций с Украиной, пишет издание.

«В другое время любое из этих событий вызвало бы экстренные совещания в европейских столицах. Но в Европе мало кто считает, что рушится небо – потому что во многом оно уже рухнуло, и другие лидеры уже начали адаптироваться, в том числе через возможное создание Европейского оборонного союза», – говорится в материале.

Для европейцев резкие выпады Трампа придали новую ясность в отношении настоятельной необходимости большей автономии и независимости от Вашингтона.

Пентагон принял решение вывести из Германии около 5000 американских военнослужащих на фоне разногласий между Трампом и Мерцем. Последний заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении войны, а у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из конфликта.

Трамп также анонсировал повышение тарифов на автомобили и грузовики из Европейского союза (ЕС) до 25%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте