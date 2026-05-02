Финляндия проводит артиллерийские учения у границ России

В Финляндии у границы с Россией начались учения Northern Strike 26. Об этом сообщили сухопутные силы республики.

Учения стали частью серии маневров, которые проходят в стране с участием Великобритании, Франции, Италии, США, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии и Литвы. В них будут участвовать 640 военных, которые отработают артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы. Маневры пройдут до 12 мая.

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия, чтобы обеспечить оборону республики в «непредсказуемой оперативной обстановке». При этом в документе сказано, что страна останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам.

Посольство РФ в Хельсинки объявило, что даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. По его мнению, планируемые поправки означают снятие препятствий для ввоза в республику ядерного оружия в любое время.

