В Брянской области мирный житель погиб в результате атаки ВСУ
Мирный житель скончался в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Удар был нанесен беспилотником-камикадзе.
Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.
По данным главы региона, в ночь на 2 мая над территорией Брянской области были уничтожены 77 БПЛА самолетного типа.
В период с 20:00 мск 1 мая до 8:00 мск 2 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями Азовского и Черного морей и над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Курской областью – 79, заявил губернатор Александр Хинштейн. Также регион подвергся артиллерийским обстрелам.
С ночи 2 мая силы ПВО сбили восемь БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка Белгородской области при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.