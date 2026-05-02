В Брянской области мирный житель погиб в результате атаки ВСУ

В период с 20:00 мск 1 мая до 8:00 мск 2 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями Азовского и Черного морей и над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.