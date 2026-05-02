Индонезия импортирует 150 млн баррелей нефти из России до конца года

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал в ходе брифинга, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал в свою очередь, что дисконт на российскую нефть снижается на фоне изменений на мировом энергетическом рынке. 24 апреля Financial Times писала, что Сингапур переходит на российские нефтепродукты, объем поставок мазута уже превысил среднемесячный показатель 2025 г. более чем в два раза.