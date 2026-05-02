Индонезия импортирует 150 млн баррелей нефти из России до конца года
Сырая нефть из России в ближайшее время поступит в Индонезию в рамках усилий по поддержанию национальной энергетической безопасности, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия. Его слова передает агентство Antara News.
Этот шаг также является частью реализации обязательства по импорту 150 млн баррелей нефти из России, которое будет осуществляться поэтапно до конца 2026 г.
«Для меня самое главное – это наличие всех наших запасов. Что касается российской сырой нефти, то она скоро поступит», – заявил Бахлил.
Министр не уточнил объем импорта российской нефти, который скоро поступит в Индонезию, а также не назвал нефтеперерабатывающие заводы, которые будут перерабатывать эту нефть внутри страны.
Помимо сырой нефти, правительство также рассматривает возможность импорта сжиженного нефтяного газа (СНГ) из России. Однако, по словам Бахлила, этот план все еще находится в стадии обсуждения. Он заверил, что национальные запасы СНГ в настоящее время все еще находятся выше минимального уровня.
7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал в ходе брифинга, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал в свою очередь, что дисконт на российскую нефть снижается на фоне изменений на мировом энергетическом рынке. 24 апреля Financial Times писала, что Сингапур переходит на российские нефтепродукты, объем поставок мазута уже превысил среднемесячный показатель 2025 г. более чем в два раза.