Путин подписал закон о запрете ИИ-изображений людей в агитации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому применение созданных искусственным интеллектом (ИИ) изображений и голоса физического лица в агитации на выборах в России возможно лишь с его письменного согласия.
В документе говорится, что использование таких материалов разрешается с согласия, если россиянин уже достиг возраста 18 лет. Избирательное объединение может использовать ИИ-изображения выдвинутого им кандидата, как и сам кандидат вправе применять технологии.
При этом если физлицо аффилировано с иностранным агентом, то в агитационных материалах должна быть пометка об этом.
4 февраля Верховный суд признал незаконным применение ИИ для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, которое обжаловало решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах, писали «Ведомости».