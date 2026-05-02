Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%MRKS0,476-0,1%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,1+0,31%
Главная / Политика /

Путин подписал закон о запрете ИИ-изображений людей в агитации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому применение созданных искусственным интеллектом (ИИ) изображений и голоса физического лица в агитации на выборах в России возможно лишь с его письменного согласия.

В документе говорится, что использование таких материалов разрешается с согласия, если россиянин уже достиг возраста 18 лет. Избирательное объединение может использовать ИИ-изображения выдвинутого им кандидата, как и сам кандидат вправе применять технологии.

При этом если физлицо аффилировано с иностранным агентом, то в агитационных материалах должна быть пометка об этом.

21 апреля депутаты Госдумы приняли соответствующий закон во втором и третьем чтениях. 29 апреля Совет Федерации на пленарном заседании также одобрил документ.

4 февраля Верховный суд признал незаконным применение ИИ для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, которое обжаловало решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах, писали «Ведомости».

