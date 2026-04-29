СФ одобрил запрет на ИИ-изображения людей в агитации

30 марта депутаты фракции «Новые люди» предложили запретить создание ИИ-изображения человека без его согласия. Они направили письмо в Минцифры, где отметили, что отсутствие запрета создает риски злоупотреблений, в том числе распространения фейковой информации, мошенничества, дискредитации, нарушения деловой репутации и вмешательства в частную жизнь.