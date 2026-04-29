СФ одобрил запрет на ИИ-изображения людей в агитации
Совет Федерации одобрил закон, по которому применение созданных искусственным интеллектом (ИИ) изображений и голоса физлица в агитации на выборах в России возможно только с его письменного согласия. Решение было принято на пленарном заседании.
В законопроекте отмечается, что избирательное объединение может использовать ИИ-изображения выдвинутого им кандидата, как и сам кандидат имеет право на такое применение технологии.
При этом если физическое лицо аффилировано с иностранным агентом, то в агитационных материалах должна быть соответствующая пометка.
21 апреля Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях.
30 марта депутаты фракции «Новые люди» предложили запретить создание ИИ-изображения человека без его согласия. Они направили письмо в Минцифры, где отметили, что отсутствие запрета создает риски злоупотреблений, в том числе распространения фейковой информации, мошенничества, дискредитации, нарушения деловой репутации и вмешательства в частную жизнь.
В феврале «Ведомости» писали, что Верховный суд (ВС) признал незаконным применение ИИ для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов. 4 февраля ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, обжаловавшего решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах.