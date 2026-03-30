Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Госдуме предложили запрет на создание ИИ-изображения человека без его согласия

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили запретить создание ИИ-изображения человека без его согласия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо депутатов фракции «Новые люди» в Минцифры.

Парламентарии предложили дополнить предложенный Минцифры законопроект о регулировании ИИ. Как отметили депутаты, в проекте нет прямого запрета на генерацию образа конкретного человека без его согласия.

Отсутствие запрета, по версии депутатов, создает риски злоупотреблений, в том числе распространения фейковой информации, мошенничества, дискредитации, нарушения деловой репутации и вмешательства в частную жизнь.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в январе подписал указ о создании рабочей группы для борьбы с противоправным использованием технологий типа «дипфейк» (технология создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений). Предполагается, что рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по борьбе с их противоправным использованием.

В феврале Верховный суд признал незаконным использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов, писали «Ведомости». 4 февраля ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, обжаловавшего решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах.

