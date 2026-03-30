В Госдуме предложили запрет на создание ИИ-изображения человека без его согласия

Министр цифрового развития Максут Шадаев в январе подписал указ о создании рабочей группы для борьбы с противоправным использованием технологий типа «дипфейк» (технология создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений). Предполагается, что рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по борьбе с их противоправным использованием.