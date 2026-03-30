В Госдуме предложили запрет на создание ИИ-изображения человека без его согласия
Депутаты Госдумы предложили запретить создание ИИ-изображения человека без его согласия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо депутатов фракции «Новые люди» в Минцифры.
Парламентарии предложили дополнить предложенный Минцифры законопроект о регулировании ИИ. Как отметили депутаты, в проекте нет прямого запрета на генерацию образа конкретного человека без его согласия.
Отсутствие запрета, по версии депутатов, создает риски злоупотреблений, в том числе распространения фейковой информации, мошенничества, дискредитации, нарушения деловой репутации и вмешательства в частную жизнь.
Министр цифрового развития Максут Шадаев в январе подписал указ о создании рабочей группы для борьбы с противоправным использованием технологий типа «дипфейк» (технология создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений). Предполагается, что рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по борьбе с их противоправным использованием.
В феврале Верховный суд признал незаконным использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов, писали «Ведомости». 4 февраля ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, обжаловавшего решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах.