Госдума приняла закон о запрете ИИ-изображений людей в агитации
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому использование созданных искусственным интеллектом изображений и голоса физического лица в агитации на выборах в России возможно только с его письменного согласия. Документ опубликован в думской базе.
В проекте отмечается, что использование таких материалов при этом разрешается с согласия, если гражданин РФ уже достиг возраста 18 лет. Избирательное объединение может использовать ИИ-изображения выдвинутого им кандидата, как и сам кандидат имеет право на такое применение технологии
Законопроект предусматривает, что использование при агитации «изображения или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом» должно иметь пометку о том, что такое физлицо аффилировано с иностранным агентом.
30 марта депутаты предложили запретить создание ИИ-изображения человека без его согласия. Парламентарии фракции «Новые люди» направили письмо в Минцифры. В нем они отметили, что отсутствие запрета создает риски злоупотреблений, в том числе распространения фейковой информации, мошенничества, дискредитации, нарушения деловой репутации и вмешательства в частную жизнь.