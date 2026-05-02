Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RASP134,75-1,1%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,1+0,31%
Главная / Политика /

Politico: США рассматривают сценарий военного свержения правительства на Кубе

Пока упор делается на дипломатию и попытки убедить остров пойти на уступки
Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации.

По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Кубу пойти на уступки. Он уточнил, что США настаивают на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа местных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители.

29 апреля Reuters сообщило, что сенат США заблокировал принятие резолюции, разработанной демократами, которая запретила бы Трампу военные действия против Кубы без одобрения конгресса. Против документа проголосовал 51 человек, в поддержу – 47.

13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране.

Днем ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес говорил, что диалог и сделки с американским правительством возможны, но они будут сложными. Он подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках при военном вторжении США. Кубинский глава сделал такое заявление на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном после того, как американская администрация усилила давление на остров.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте