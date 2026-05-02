Politico: США рассматривают сценарий военного свержения правительства на Кубе

Politico: США рассматривают сценарий военного свержения правительства на КубеПока упор делается на дипломатию и попытки убедить остров пойти на уступки
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации.
По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Кубу пойти на уступки. Он уточнил, что США настаивают на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа местных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители.
29 апреля Reuters сообщило, что сенат США заблокировал принятие резолюции, разработанной демократами, которая запретила бы Трампу военные действия против Кубы без одобрения конгресса. Против документа проголосовал 51 человек, в поддержу – 47.
13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране.
Днем ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес говорил, что диалог и сделки с американским правительством возможны, но они будут сложными. Он подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках при военном вторжении США. Кубинский глава сделал такое заявление на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном после того, как американская администрация усилила давление на остров.