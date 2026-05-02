Politico: США рассматривают сценарий военного свержения правительства на Кубе

Днем ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес говорил, что диалог и сделки с американским правительством возможны, но они будут сложными. Он подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках при военном вторжении США. Кубинский глава сделал такое заявление на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном после того, как американская администрация усилила давление на остров.