Росавиация сняла ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркивается в сообщении. Информация об их отмене была опубликована в 22:46 мск.
В 22:21 мск Росавиация также сняла ограничительные меры, введенные ранее в аэропорту Пензы.
2 мая в период с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 146 дронов над российскими регионами. В ночь на воскресенье произошла крупнейшая атака БПЛА: было сбито 215 беспилотников.