Голикова назвала Путина настоящим мужчиной
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает президента России Владимира Путина настоящим мужчиной. Об этом она сказала в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
28 апреля Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Медико-хирургического центра им. Пирогова вместе с Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В ходе визита пошел дождь, и президент раскрыл зонт, чтобы укрыть министра и вице-премьера от непогоды. Зарубин отметил, что российский лидер сам держал зонт.
«Не дал, не дал, поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина», – сказала Голикова.
В День работника скорой медицинской помощи 28 апреля во время визита в ФЦМК Путину представили образцы техники, используемой при оказании медицинской помощи. Президенту показали реанимационный автомобиль компании «Акросс», бронированную машину скорой помощи на базе «Газели», вертолет санитарной авиации «Ансат» и другую технику.
Глава государства по видео-конференц-связи открыл новые приемные отделения скорой помощи в четырех регионах. На церемонии открытия Путин заявил, что российская служба скорой помощи является уникальной по своей организации и принципам работы. Он также поблагодарил медиков за работу, отметив высокую нагрузку и ответственность профессии.