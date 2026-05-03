Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

Ведомости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает президента России Владимира Путина настоящим мужчиной. Об этом она сказала в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

28 апреля Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Медико-хирургического центра им. Пирогова вместе с Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В ходе визита пошел дождь, и президент раскрыл зонт, чтобы укрыть министра и вице-премьера от непогоды. Зарубин отметил, что российский лидер сам держал зонт.

«Не дал, не дал, поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина», – сказала Голикова.

В День работника скорой медицинской помощи 28 апреля во время визита в ФЦМК Путину представили образцы техники, используемой при оказании медицинской помощи. Президенту показали реанимационный автомобиль компании «Акросс», бронированную машину скорой помощи на базе «Газели», вертолет санитарной авиации «Ансат» и другую технику.

Глава государства по видео-конференц-связи открыл новые приемные отделения скорой помощи в четырех регионах. На церемонии открытия Путин заявил, что российская служба скорой помощи является уникальной по своей организации и принципам работы. Он также поблагодарил медиков за работу, отметив высокую нагрузку и ответственность профессии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь