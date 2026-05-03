Мерц резко ответил смертельно больной немке на критику сокращений в медицине
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил женщине с онкозаболеванием в терминальной стадии, пишет Bild. На встрече с гражданами в городе Зальцведель (Саксония – Анхальт) женщина пожаловалась Мерцу на сокращения в системе здравоохранения и спросила, почему правительство экономит на больных, но при этом пыталось повысить себе зарплаты. В ответ, как сообщает Bild, Мерц вместо сочувствия резко одернул немку.
«Ни в коем случае, – подчеркнул канцлер пять раз за одну минуту. – Никем даже не рассматривалось повышение окладов членов федерального правительства. Ни в коем случае. И мной тоже. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы вам просто благодарен, если бы вы не повторяли это без проверки». По данным издания, женщина предварительно прислала канцлеру приглашение на собственные похороны, отметив, что едва может их оплатить.
При этом обвинения немки не были беспочвенными. Две недели назад был подготовлен законопроект, который предусматривал повышение зарплат высокопоставленным чиновникам (статс-секретарям) почти на 40 000 евро. Поскольку оклад канцлера привязан к этому показателю, он автоматически вырос бы на 65 000 евро. Лишь после публикации в Bild министр внутренних дел Александр Добриндт отозвал этот план. Мерц предпочел категорически отрицать саму возможность повышения, отказавшись от объяснений и не проявив сочувствия к смертельно больной собеседнице, отмечает издание.
Затем канцлер перешел к защите реформы здравоохранения. Он заявил, что без изменений взносы в медицинскую страховку резко выросли бы, а бремя экономии в 40 млрд евро распределено справедливо. «Это реформа, в которой каждый должен внести свой вклад. Каждый», – сказал Мерц. Немецкие СМИ отмечают, что инцидент произошел на фоне падения рейтингов канцлера и кризиса в правящей коалиции.
Министерство экономики ФРГ в апреле пересмотрело свой прогноз по росту ВВП с 1 до 0,5%. При длительном сохранении неблагоприятных внешнеполитических факторов результат может оказаться несколько ниже, сообщали «Ведомости».