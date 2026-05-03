Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с задержанием своего бывшего заместителя

«Я пришел в феврале 2017 г., в мае задержали главу Прибайкальского района, потом главу Тункинского района. У нас по главам вообще был главопал, если можно так сказать. Замы глав районов, замминистры, зампреды, к сожалению, тоже. Это болезненная ситуация. Вопрос не в том, есть ситуация или нет. Вопрос в том, как с ней бороться», – сказал Цыденов. Он отметил, что за 2025 г. в России задержали 15 заместителей губернаторов. По данным Генпрокуратуры, в целом по России было 43 000 дел коррупционной направленности, из них более 20 000 – по взяткам.