CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%CARM1,161-2,4%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,15+0,32%
Политика

Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с задержанием своего бывшего заместителя

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что возбуждение уголовного дела в отношении бывшего зампреда правительства республики Евгения Луковникова стало для него одной из самых болезненных ситуаций. Об этом он сообщил в интервью бурятскому филиалу «России 24».

На вопрос журналиста, почему так много коррупционных скандалов в последнее время в республике, Цыденов ответил, что борьба с коррупцией идет каждый год.

«Я пришел в феврале 2017 г., в мае задержали главу Прибайкальского района, потом главу Тункинского района. У нас по главам вообще был главопал, если можно так сказать. Замы глав районов, замминистры, зампреды, к сожалению, тоже. Это болезненная ситуация. Вопрос не в том, есть ситуация или нет. Вопрос в том, как с ней бороться», – сказал Цыденов. Он отметил, что за 2025 г. в России задержали 15 заместителей губернаторов. По данным Генпрокуратуры, в целом по России было 43 000 дел коррупционной направленности, из них более 20 000 – по взяткам.

Он признал, что такие ситуации часто являются болезненными. «Если где-то кто-то спотыкается. Ну, к сожалению, спотыкаются. Главное, чтобы была своевременная реакция и своевременная чистка рядов. Вот мой заместитель Луковников – одна из самых больных для меня ситуаций», – добавил Цыденов.

Он напомнил, что Луковников два раза проходил полную антикоррупционную проверку, поскольку прерывал свою работу по состоянию здоровья, но после прохождения лечения вернулся. Цыденов также отметил, что в деле Луковникова не все явно.

Луковникова задержали в Москве в марте. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и доставили в Улан-Удэ.

Цыденов сообщал, что задержание Луковникова связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Речь о субподрядных работах, выполняемых фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди.

На посту зампреда правительства республики Луковников курировал крупные инфраструктурные проекты в регионе и подшефном Бурятии Старобешевском районе Донецкой народной республики (ДНР). В январе 2024 г. он ушел в отставку по собственному желанию.

