В Германии предупредили о последствиях вывода американских войск для экономики

Он уточнил, что в муниципалитете, расположенном рядом с авиабазой Рамштайн, проживают около 8000 американских военных вместе с семьями, а общий эффект их присутствия превышает $2 млрд ежегодно за счет зарплат, аренды жилья и контрактов для местного бизнеса. По словам Хехлера, города, из которых американские войска были выведены после окончания холодной войны, до сих пор испытывают последствия этого шага. При этом он подчеркнул, что сейчас не видит прямых признаков того, что вывод военных затронет именно Рамштайн.