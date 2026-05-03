В Германии предупредили о последствиях вывода американских войск для экономики
Вывод тысяч военнослужащих США из Германии может негативно сказаться на экономике муниципалитетов, где размещены американские базы. Об этом заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер, передает «РИА Новости».
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее подтвердил агентству решение ведомства вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6–12 месяцев.
«Если значительная часть из них (американских военных) уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом», – заявил Хехлер в интервью агентству DPA.
Он уточнил, что в муниципалитете, расположенном рядом с авиабазой Рамштайн, проживают около 8000 американских военных вместе с семьями, а общий эффект их присутствия превышает $2 млрд ежегодно за счет зарплат, аренды жилья и контрактов для местного бизнеса. По словам Хехлера, города, из которых американские войска были выведены после окончания холодной войны, до сих пор испытывают последствия этого шага. При этом он подчеркнул, что сейчас не видит прямых признаков того, что вывод военных затронет именно Рамштайн.
Как писала 2 мая The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона, в военном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военнослужащих из Германии рассматривалось именно как наказание для Германии. Причиной вывода контингента стали недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о войне США с Ираном, которые разозлили президента США Дональда Трампа.