Главная / Политика /

В зоне спецоперации испытали наземный дрон «Штурмовик»

Маневренный наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика «Дрон форс аэро».

Прообразом дрону стала колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк». По данным компании, дрон малозаметен и предназначен для доставки боевой части весом до 20 кг. Из-за малых габаритов устройство может использоваться в качестве «дрона-ждуна».

Беспилотник также оснащен волоконно-оптической линией связи (ВОЛС), что дает ему возможность преодолевать расстояния до 30 км. Дрон также устойчив к воздействию средств РЭБ противника, грязи и осадкам. При обрыве ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи.

В январе первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 2025 г. в рамках спецоперации на Украине апробацию прошли более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники.

