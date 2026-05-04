Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе
Франция не будет участвовать в операции США под названием «Свобода» по выводу судов, заблокированных в Ормузском проливе, заявил президент республики Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического общества, его цитирует портал BFMTV.
«Мы не собираемся участвовать в чем-то неясном», – заявил он.
Макрон призвал к согласованному открытию Ираном и США Ормузского пролива, ведь только это, по его словам, снова обеспечит устойчивый трафик судов.
Поддержка силами командования проекта «Свобода» начнется 4 мая. Миссия инициирована президентом США Дональдом Трампом. По сообщению военных, речь идет о «поддержке торговым судам, стремящимся беспрепятственно проходить через этот важнейший международный торговый коридор».
Центральное командование США сообщало, что Вашингтон намеревается задействовать в Ормузском проливе эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.