В Одессе продавали гуманитарную помощь из Турции
В Одессе на рынке «7 км» продавали гуманитарную помощь, завезенную из Турции, сообщила украинская интернет-газета «Страна» со ссылкой на данные полиции.
Следствие установило, что схему организовал бывший сотрудник таможни. Он привлек к незаконной деятельности десятки человек, в частности, руководителей нескольких благотворительных фондов.
Вещи, предназначенные для пострадавших от военных действий, продавали на рынке за наличные. Таким образом из Турции завезли около 50 т товаров на сумму более 44 млн гривен (приблизительно 75,56 млн руб.).
Подобные случаи наблюдались с самого начала спецоперации. В июле 2022 г. стало известно, что бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.