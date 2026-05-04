Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,04+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 627,82-1,14%RTSI1 106,69-1,14%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Одессе продавали гуманитарную помощь из Турции

Ведомости

В Одессе на рынке «7 км» продавали гуманитарную помощь, завезенную из Турции, сообщила украинская интернет-газета «Страна» со ссылкой на данные полиции.

Следствие установило, что схему организовал бывший сотрудник таможни. Он привлек к незаконной деятельности десятки человек, в частности, руководителей нескольких благотворительных фондов.

Вещи, предназначенные для пострадавших от военных действий, продавали на рынке за наличные. Таким образом из Турции завезли около 50 т товаров на сумму более 44 млн гривен (приблизительно 75,56 млн руб.).

Подобные случаи наблюдались с самого начала спецоперации. В июле 2022 г. стало известно, что бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте