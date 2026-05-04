Axios: ВС США получили право наносить удары при угрозе судам в Ормузе
Военные США получили право наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана при угрозе судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США.
По его словам, правила применения силы для военных США в регионе были изменены. «Они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы для судов, проходящих через [Ормузский] пролив», – написал Равид в X.
До этого сообщалось о ракетной атаке на американский корабль в районе пролива. По данным агентства Fars, военное судно проигнорировало предупреждение Тегерана, но после удара было вынуждено покинуть акваторию. Агентство IRNA поясняло, что ВМС Ирана предотвратили вход американских кораблей в район пролива.
4 мая США объявили о подготовке операции по восстановлению судоходства через пролив. По данным Центрального командования, в миссии «Свобода» задействуют до 15 000 военнослужащих, корабли с управляемыми ракетами, авиацию и беспилотные системы.