Средства ПВО уничтожили 90 беспилотников за шесть часов
В период с 9:00 до 15.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей, а также Московского региона, уточнили в оборонном ведомстве.
В министерстве сообщали, что за сутки силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников самолетного типа. По данным военных, также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
С вечера до 7:00 мск 4 мая дежурные силы ПВО перехватили 117 БПЛА над различными регионами России. Росавиация вечером и ночью ограничивала работу ряда аэропортов. Среди них авиагавани Пензы, Саратова, Ульяновска, Оренбурга и Самары.