Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN565,3-2,8%CNY Бирж.11,025+0,43%IMOEX2 611,13-1,77%RTSI1 099,66-1,77%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 90 беспилотников за шесть часов

Ведомости

В период с 9:00 до 15.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей, а также Московского региона, уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве сообщали, что за сутки силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников самолетного типа. По данным военных, также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

С вечера до 7:00 мск 4 мая дежурные силы ПВО перехватили 117 БПЛА над различными регионами России. Росавиация вечером и ночью ограничивала работу ряда аэропортов. Среди них авиагавани Пензы, Саратова, Ульяновска, Оренбурга и Самары.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её