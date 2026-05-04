Путин поручил обновить образовательные стандарты с учетом внедрения ИИ
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручению, образовательные программы должны предусматривать углубленную междисциплинарную подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук.
Кроме того, правительству поручено разработать меры по развитию профориентации школьников в сфере биотехнологий и биоэкономики с участием отраслевых объединений и ассоциаций. Срок исполнения поручений установлен до 1 сентября 2026 г. Ответственным за него назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Отдельно поставлена задача провести в 2026 г. конкурсный отбор проектов на получение грантов памяти ученого Евгения Велихова. Поддержка будет направлена на разработки в агропромышленном комплексе, биотехнологическом производстве, фармацевтике и здравоохранении, в том числе с применением методов биоинформатики и искусственного интеллекта. Срок выполнения поручения назначен на 1 февраля 2027 г. Ответственные – Мишустин и ученый Владимир Беспалов.
27 апреля Путин сказал, что России важно найти собственную модель регулирования сферы ИИ, учитывая зарубежный опыт. По словам главы государства, Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами, однако работа законодателей должна быть системной, а также творческой, нацеленной «не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам».
В марте Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий ИИ. Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.