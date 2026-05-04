MOEX167,3-0,14%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 18:22 мск.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил градоначальник.

В 15:43 Собянин также сообщил о сбитии двух БПЛА. Ранее в течение дня Собянин сообщал о серии атак: в 14:21 мск были уничтожены три дрона, в 10:59 – один, а в 4:27 – еще два беспилотника.

Минобороны заявляло, что всего за сутки силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников, а также восемь управляемых авиабомб и семь снарядов HIMARS.

