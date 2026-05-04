Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников
Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 18:22 мск.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил градоначальник.
В 15:43 Собянин также сообщил о сбитии двух БПЛА. Ранее в течение дня Собянин сообщал о серии атак: в 14:21 мск были уничтожены три дрона, в 10:59 – один, а в 4:27 – еще два беспилотника.
Минобороны заявляло, что всего за сутки силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников, а также восемь управляемых авиабомб и семь снарядов HIMARS.