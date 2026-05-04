Собянин: силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в 15:43 мск сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее в течение дня Собянин сообщал о серии атак: в 14:21 мск были уничтожены три дрона, в 10:59 – один, а в 4:27 – еще два беспилотника.
Ночью, в 1:37 мск, один из дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. По данным мэра, обошлось без пострадавших.
Минобороны до этого заявляло, что всего за сутки силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников, а также восемь управляемых авиабомб и семь снарядов HIMARS.
Из них 117 БПЛА было перехвачено и уничтожено с 20:00 мск 3 мая до 7:00 мск 4 мая. На фоне атак Росавиация временно ограничивала работу ряда аэропортов, включая Пензу, Саратов, Ульяновск, Оренбург и Самару.