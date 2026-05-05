Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR105,6+4,68%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%RGBITR781,53+0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таджикистаном о представительствах МВД

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. Документ размещен в думской базе.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о соглашении, подписанном в Душанбе 9 октября 2025 г. Оно регулирует порядок работы представительств профильных ведомств двух стран на территориях друг друга.

Согласно документу, Россия откроет представительство МВД в Душанбе. В свою очередь Таджикистан разместит в Москве представительства министерства внутренних дел, а также министерства труда, миграции и занятости населения. Отмечается, что соглашение направлено на укрепление двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и вопросам миграции.

В апреле «Ведомости» писали, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений, которые вынесут на официальное утверждение.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь