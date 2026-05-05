Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таджикистаном о представительствах МВД

Согласно документу, Россия откроет представительство МВД в Душанбе. В свою очередь Таджикистан разместит в Москве представительства министерства внутренних дел, а также министерства труда, миграции и занятости населения. Отмечается, что соглашение направлено на укрепление двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и вопросам миграции.