Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таджикистаном о представительствах МВД
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. Документ размещен в думской базе.
Как следует из пояснительной записки, речь идет о соглашении, подписанном в Душанбе 9 октября 2025 г. Оно регулирует порядок работы представительств профильных ведомств двух стран на территориях друг друга.
Согласно документу, Россия откроет представительство МВД в Душанбе. В свою очередь Таджикистан разместит в Москве представительства министерства внутренних дел, а также министерства труда, миграции и занятости населения. Отмечается, что соглашение направлено на укрепление двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и вопросам миграции.
В апреле «Ведомости» писали, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений, которые вынесут на официальное утверждение.