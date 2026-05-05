Пять человек погибли при атаке США на два грузовых судна в Ормузском проливе
США атаковали два грузовых судна в Ормузском проливе. Известно как минимум о пяти погибших, сообщает Tasnim.
Суда двигались из Хусейна к берегам Омана в сторону Ирана.
Иранский военный источник агентства заявил, что сообщение армии США о поражении шести иранских скоростных катеров недостоверно: ни одно из боевых судов Корпуса исламской революции (КСИР) не было поражено.
«Местные источники провели расследование характера этой новости и выяснили, что американские агрессоры, атаковав и обстреляв две небольшие грузовые лодки <...>, американцы определенно должны ответить за это преступление», – говорится в сообщении.
4 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал суда, не имеющие отношения к операции по разблокировке движения в Ормузском проливе. По его словам, среди целей оказалось южнокорейское грузовое судно.