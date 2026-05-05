ЕС и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Евросоюз и Армения подписали соглашение о партнерстве в области транспортной инфраструктуры, укрепили экономические связи и углубили сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщает The European Sting.
На подписании документа присутствовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соглашение, по данным издания, «будет способствовать развитию торговли, созданию рабочих мест, повышению устойчивости и поддержке региональной стабильности».
По просьбе Армении Евросоюз окажет помощь «в повышении устойчивости страны». Вооруженные силы Армении уже получили первые поставки помощи ЕС в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 30 млн евро.
Было также подписано рабочее соглашение между Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) и министерством внутренних дел Армении, которое поспособствует расширению сотрудничества в области управления границами и миграцией, оказывая Еревану поддержку в реализации плана действий по либерализации визового режима.
4 мая в Армении состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества. Это произошло впервые на территории страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и второй раз – в стране СНГ (хотя Молдавия в 2026 г. заявила о выходе из организации). В Ереван съехались ключевые лидеры и представители 27 стран Евросоюза (ЕС) и 20 привязанных к нему через ЕПС стран – близких географически постсоветских (Украина, Грузия, Армения, Азербайджан) и союзной Баку Турции.