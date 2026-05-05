Консульство РФ в Исфахане возобновляет работу

Генеральное консульство России в Исфахане возвращается к штатной работе. Прием посетителей начнется 6 мая. Об этом сообщило Генконсульство в Telegram-канале.

Прием граждан будет проходить с10:00 до 12:30 ежедневно, кроме среды, пятницы и субботы.

15 марта Генконсульство временно приостановило свою работу. Пауза была связана с конфликтом, который начался в феврале на Ближнем Востоке. Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тегеран ответил атакой по американским базам и Израилю.

11 марта было атаковано здание администрации, расположенное рядом с консульством в Исфахане. Выбило стекла, несколько дипломатов пострадали.

При этом посольство в Тегеране продолжило работу в обычном режиме.

Помимо Генконсульства Исфахана в иранском городе Решт работает еще один отдел. Прием ведется с 10:00 до 13:00 ежедневно, кроме среды, пятницы и субботы.

