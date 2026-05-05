Пашинян и Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Соглашение стало стал четвертым стратегическим документом за последние двое суток, подписанным в Ереване. Ранее соглашения были заключены с Хорватией, Болгарией и Великобританией.
Евросоюз и Армения ранее подписали соглашение о партнерстве в области транспортной инфраструктуры, укрепили экономические связи и углубили сотрудничество в сфере безопасности. ЕС по просьбе Армении окажет помощь «в повышении устойчивости страны». Вооруженные силы республики уже получили первые поставки помощи ЕС в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 30 млн евро.
4 мая в Армении прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества – впервые на территории страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и второй раз – в стране СНГ (хотя Молдавия в 2026 г. заявила о выходе из организации). В Ереван прибыли ключевые лидеры и представители 27 стран Евросоюза и 20 привязанных к нему через ЕПС стран – близких географически постсоветских (Украина, Грузия, Армения, Азербайджан) и союзной Баку Турции.